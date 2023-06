Une fuite de carburant au centre de recherches sur les fruits et légumes de Lanxade en Dordogne

Les pompiers sont intervenus ce vendredi midi au Centre technique Interprofessionnel des fruits et légumes de Lanxade à Pringonrieux, car une cuve de stockage de carburant a eu une fuite. Un tuyau s'est décroché et environ 250 litres de gazole se sont déversés sur le parking avant de tomber dans un regard d'évacuation d'eau de pluie.

D'après le maire de Pringonrieux, Olivier Dupuy, les agents du CTIFL ont bloqué le regard avant l'arrivée des pompiers pour éviter que le carburant se déverse dans la Dordogne.

Une pollution de la Dordogne évitée

Les pompiers ont ensuite installé des "boudins absorbants" pour récupérer le carburant et éviter la pollution. Ils ont également versé du sable sur le parking. Les déchets seront ensuite retraités par une entreprise spécialisée. La police de l'eau s'est rendu sur place et d'après le maire, et les pompiers, la pollution dans la Dordogne a été évitée.