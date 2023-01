Un fuyard intercepté sur l'autoroute A7 par les deux Alpine Renault des gendarmes de la Drôme

Le professionnalisme et le sang-froid des gendarmes de l'autoroute a sans doute évité un accident sur l'A7 lundi 9 janvier en fin de journée. Ils sont alors informés qu'un automobiliste a foncé sur un véhicule de la police municipale à Saint-Fons dans le Rhône vers 18 heures et qu'il se dirige vers la Drôme sur l'A7. Les gendarmes repèrent rapidement la Peugeot 106 et la suivent car il est difficile d'intervenir sur l'autoroute sans mettre en danger les automobilistes.

Sans permis, sans assurance, sous l'emprise de stupéfiants

C'est là que les deux Alpine de l'équipe rapide d'intervention entrent en action. L'automobiliste sort à l'échangeur de Loriol en cassant la barrière au péage, il fait demi-tour et reprend l'A7 dans l'autre sens. Les gendarmes au volant des deux bolides canalisent le fuyard et le force à garer sur l'aire de Livron. Pas de blessé et une interpellation en douceur.

L'automobiliste qui a été placé en garde à vue est un homme de 53 ans. Il conduisait sans permis, sans assurance et sous l'emprise de stupéfiants. Il avait en sa possession une petite quantité d'héroïne.