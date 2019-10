Un gang de 6 cambrioleurs qui écumait la Drôme et la banlieue Lyonnaise interpellé à Valence

Une équipe de 6 cambrioleurs interpellée ce mardi matin à Valence par une trentaine de gendarmes. Ce gang était particulièrement actif avec pas moins d'une vingtaine de vols depuis fin août dans la Drôme mais aussi au Sud et à l'Est de Lyon.

Valence, France

C'est un gang de cambrioleurs particulièrement actif que les gendarmes drômois viennent de stopper ce mardi matin. Six hommes d'une vingtaine d'années, un français et cinq albanais dont certains en situation irrégulière. Ils ont été interpellés à Valence par une trentaine de militaires de la compagnie de Romans et du GELAC, le groupe d’enquête et de lutte anticambriolage.

En moyenne trois cambriolages par semaine

Ces voleurs sont soupçonnés d'avoir commis pas moins d'une vingtaine de vols avec effraction depuis fin août. Ils ciblaient de préférence les résidences principales et les entreprises de travaux publics. En un peu plus de deux mois ils ont sillonné la Drôme mais aussi le Sud et l'Est de Lyon. Ce qui les a fait tomber, c'est un cambriolage à la Roche-de-Glun, où les hommes du GELAC trouvent des traces qui leur permettent de remonter jusqu'au six jeunes. Tous les membres du gang ont été placés en garde à vue. Elle pourrait être prolongée ce mercredi.