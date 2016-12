Un gang de cambrioleurs albanais démantelé à Thoraise dans le Doubs

Gros coup de filet des gendarmes du Doubs. Après toute une série de cambriolages commis dans le Grand Besançon et le Haut-Doubs, notamment, trois Albanais ont été mis en examen mardi soir. Le parquet de Besançon a demandé leur placement en détention provisoire.

Deux hommes de 20 et 31 ans et une femme de 27 ans ont été interpellés à leur domicile de Thoraise, près de Besançon dimanche 18 décembre au soir et mis en examen ce mardi. Trois personnes qui feraient partie d'un véritable gang de cambrioleurs... Avec à leur actif, pas moins d'une centaine de cambriolages !

"Ils procédaient de façon assez spectaculaire", procureure de la République, Edwige Roux-Morizot.

La procureure de la République, Edwige Roux-Morizot, a précisé leur mode opératoire : "Ils déposaient plusieurs personnes dans un coin, ils attaquaient tout ce qu’ils pouvaient et repartaient aussi sec. On peut parler de véritables razzias".

Cibles du trio : l'argent liquide et les bijoux. Vendredi dernier, le gang aurait cambriolé sept maisons aux Auxons, puis dimanche, six autres à Thise, avant d'être cueilli à Thoraise dans la soirée. Au total, plus d'une centaine de faits sont reprochés à ces personnes.

Les trois individus, de nationalité albanaise, mis en examen pour vols en bande organisée, recel et association de malfaiteurs, n'ont pas d'antécédents judiciaires. Mais les gendarmes les pistaient depuis plusieurs semaines. Ils ont été mis en examen ce mardi soir, et le parquet de Besançon a demandé leur placement en détention provisoire. Ce mardi, une information judiciaire a été ouverte.