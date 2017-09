Un gang de cambrioleurs jugé durant trois jours à Tulle

Onze personnes comparaissent à partir de ce mardi et pour trois jours devant le tribunal correctionnel de Tulle. Entre décembre 2015 et novembre 2016 elles auraient commis une quarantaine de cambriolages en Corrèze mais aussi dans les départements voisins.

Le gang jugé à partir de ce mardi à Tulle a œuvré outre en Corrèze, en Dordogne, Haute-Vienne, Creuse, Cantal, Lot et Lot-et-Garonne. Il effectuait des raids par équipe de 3 ou 4; une dizaine avérés par l'enquête. Les voleurs ciblaient principalement des commerces où ils dérobaient tout ce qu'ils pouvaient revendre, ainsi que des garages automobiles. Ils volaient des voitures en fait qu'ils utilisaient pour effectuer leurs raids. Celles-ci étaient systématiquement incendiées ensuite pour effacer toutes traces. Le préjudice total de ces cambriolages a été estimé à 250 000 euros.

Il avait fallu une longue enquête à la gendarmerie pour identifier toute la filière. Un groupe régional baptisé Raid 19 avait même été constitué. Et l'arrestation du gang le 22 novembre 2016, à Brive et à Tulle avait mobilisé 160 gendarmes avec des renforts de police. Certains des prévenus devront répondre outre des vols à des faits de violence. Une femme rentrée à l'improviste avait surpris les malfaiteurs chez elle à Brive et avait été frappée. Et lors de leur arrestation certains malfaiteurs n'avaient pas hésité à foncer sur les gendarmes avec leur voiture pour tenter de s'échapper.