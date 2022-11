Enlèvements et séquestrations : quatre personnes interpellées en Côte-d'Or

Le procureur de la République de Dijon, Olivier Caracotch, a fait le point ce mercredi sur les agressions nocturnes perpétrées la semaine dernière en Côte-d'Or. Quatre personnes ont été interpellées lundi matin à Quetigny. Elles ont été présentée à un juge d'instruction ce mercredi à l'issue de leur garde à vue. Elles sont soupçonnées d'avoir violenté et séquestré pas moins de huit personnes entre le 26 octobre et le 31 octobre.

Une bande organisée composée essentiellement de mineurs

Sur les quatre auteurs présumés, il n'y a qu'un seul majeur, les trois autres suspects sont des mineurs, tous originaires de la métropole dijonnaise. Ils ciblaient des personnes seules en pleine nuit, les violentaient pour leur voler leur carte de crédit et leur code, avant de les abandonner en pleine nature après les avoir transportées de force dans leur véhicule.

Une violence extrême

Parmi leurs victimes, il y a notamment un employé de la boulangerie de Varois-et-Chaignot. Son patron, Arnaud Aubert, est encore choqué par ce que son salarié a subi.

"Il faut bien comprendre que quand on se fait embarquer avec une arme sur la tête, c'est choquant et le traumatisme lié à l'enlèvement, surtout pour quelqu'un qui n'a jamais été confronté à ça. Nous, on a eu à faire à sept cambriolages, que ce soit dans notre affaire précédente et là ou même si c'était du matériel, on n'était pas présent. Lui, il a été physiquement. Donc c'est le choc. Il y a des villes comme Lyon ou même Dijon où les gens se font agresser le soir maintenant. On est quand même dans une escalade de la violence. Qu'on attaque la Banque de France pour des millions d'euros, je comprends encore qu'on prenne des risques, mais là c'est presque gratuit. Jamais je n'aurais imaginé qu'ils emmènent mon employé. Jamais !"

Une liste de faits impressionnante

Parmi les huit faits reprochés, quatre se sont produits le 26 octobre à Saint Apollinaire. Il s'agit d'un vol en bande organisée d'un camion et d'outillages au sein d'une société, suivis de vols ou tentatives de vols dans des commerces et un restaurant à l'aide du véhicule volé. Mais les faits se sont poursuivis avec l'agression de deux personnes agressées. La première à Varois et Chaignot et une autre personne à Chevigny-Saint-Sauveur où un deuxième véhicule a été volé

Le 27 octobre, c'est un cycliste qui se rendait à son travail à Nuits-Saint-Georges qui a été renversé en pleine nuit. "Des faits d'une gravité extrême" commente le procureur de la République de Dijon. La victime bénéficie d'ailleurs de 42 jours d'ITT !

Des précédents en Côte-d'Or

Les armes utilisées : matraques, barres de fer, pistolets air soft et d'alarmes. Au moins trois victimes ont été menacées avec ces pistolets qui ne peuvent pas tirer de vraies munitions. Une affaire qui rappelle celle dite des "cagoulés", c'était il y a tout juste un an. Même mode opératoire, victimes choisies au hasard. Dans cette affaire, huit personnes sont toujours mises en examen et trois sont en détention. Et justement parmi les personnes arrêtées lundi à Quetigny, figure le petit frère d'un des membres de ce gang.

Les suspects sont poursuivis pour enlèvement et séquestration, vols et extorsion en bande organisée avec armes. Ils encourent la réclusion criminelle à perpétuité pour le majeur et 20 ans et de réclusion pour les trois autres.