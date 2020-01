Un gang de pickpockets polonais interpellé en gare de Saint-Raphaël

Saint-Raphaël, France

Après plusieurs mois d'enquête et de surveillance, les policiers de Fréjus ont interpellé, ce jeudi 2 janvier, quatre Polonais d'une trentaine d'années, amis d'enfance et tous originaires de Kielce, au sud de Varsovie. Ils sont soupçonnés d'avoir volé les cartes bancaires d'une vingtaine de voyageurs passés par la gare de Saint-Raphaël. Un cinquième individu, lui aussi originaire de Kielce, a été interpellé il y a quelques jours pour les mêmes faits en gare de Nice. Le stratagème de ces pickpockets était bien roder.

Avec une valise à la main, ils se faisaient passer pour des voyageurs

Le gang s'approchait des voyageurs qui utilisaient les bornes-automatiques pour acheter leur billet de train. Après avoir repéré le code de la carte bleue, ils détournaient l'attention de leur victime pour lui dérober son porte-feuilles et sa carte bancaire. Ils pouvaient aussi la suivre jusque sur le quai de gare et profitaient de la bousculade à la montée du train pour détrousser leur victime. Les CB étaient immédiatement utilisées pour des retraits d'argent ou pour des achats de jeux à gratter et de paris sportifs dans les commerces situés à proximité de la gare de Saint-Raphaël.

La vigilance d'un commerçant

Les enquêteurs ont donc sensibilisé tous les commerçants du quartier de la gare. Ce jeudi 2 janvier, le patron d'un bar-tabac appelle donc les policiers : un homme à l'accent polonais vient d'acheter des jeux et des cigarettes pour un montant de 20€. Il a été interpellé, quelques minutes plus tard sur la voie publique, valise à la main... et avec deux cartes bancaires dans ses poches. L'homme venait également de retirer 450€ à un distributeur automatique. Ses complices ont été interpellés dans une chambre d'hôtel de la ville. Le gang aurait pu sévir dans d'autres gares... en France... voire en Europe.