Un gang de voleurs de bijoux déguisés en gendarmes démantelé dans le Sud Ouest

Un gang de faux gendarmes a démantelé mardi dernier à l'issue d'une enquête de plusieurs mois. Ces voleurs spécialisés dans le vol de bijoux en or écumaient les départements de la Dordogne, du Lot-et-Garonne, du Lot, de la Charente-Maritime et de la Corrèze.

C'est un très gros coup de filet que les gendarmes ont opéré mardi dernier dans plusieurs départements de France. Dans un communiqué ce vendredi après-midi, le parquet de Bergerac indique qu'un gang de faux gendarmes, spécialisés dans le vol de bijoux en or, a été démantelé après plusieurs mois d'enquête. Les interpellations menées conjointement par la Section de recherche de Bordeaux et le groupement de gendarmerie de la Dordogne ont eu lieu en Gironde, en Dordogne, dans le Var et dans le Rhône.

Ils se déguisaient en gendarmes

Six personnes ont été interpellées. Elles sont soupçonnées d'être impliquées dans des vols en séries de bijoux en or chez des particuliers. Depuis septembre 2021, les gendarmes étaient sur la piste de voleurs qui sévissaient en Dordogne, dans le Lot-et-Garonne, dans le Lot, en Charente-Maritime et en Corrèze. Selon le parquet de Bergerac qui a dirigé l'enquête, avant la saisine d'un juge d'instruction en janvier dernier, ils se présentaient parfois au domicile des personnes " en revêtant des tenues de gendarmes pour tromper les victimes". Il s'agit toujours selon le parquet "d'une équipe particulièrement aguerrie et organisée", composée d'individus d'une trentaine d'années "issus de la communauté des gens du voyages et implantés dans le secteur de Bergerac".

130 militaires dont le GIGN pour interpeller les membres du gang

Les investigations confiées à la Section de recherche de Bordeaux et à la Brigade de recherches de Bergerac ont duré plusieurs mois. Elles ont abouti à l'identification et à la localisation des membres de cette équipes de voleurs "professionnels". Mardi dernier , un énorme dispositif a été déployé pour les interpeller. 130 militaires ont été mobilisés : le GIGN de Toulouse, les PSPG de Blaye et Tricastin, des équipes cynophiles et des gendarmes départementaux et mobiles.

Des armes, des bijoux et des pierres précieuses saisies

Lors des perquisitions, les enquêteurs ont saisi sept véhicules, des armes ( Glock et fusil à pompe), des lunettes de visée, un gilet par balle et des centaines de munitions. Côté butin, ils ont mis la main sur plusieurs milliers d'euros en liquide, des bijoux, des pierres précieuses et de la maroquinerie de luxe.

Les six individus ont été mis en examen pour " vols en bande organisée, recels de vol en bande organisée, destruction par incendie et détention d'armes de catégorie B et C". Quatre d'entre eux ont été placés en détention provisoire.