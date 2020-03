Un gang de voleurs de fret interpellé, soupçonné d'une quarantaine de faits sur autoroutes

L'affaire démarre dans la Drôme dans la nuit du 30 au 31 décembre 2019 : un vol de fret sur l'aire d'Allan à hauteur de Montélimar sur l'autoroute A7. Un témoin alerte le peloton motorisée de gendarmerie de Montélimar en voyant trois hommes dépouiller un camion.

L'équipe prend la fuite mais très vite les enquêteurs font le rapprochement avec d'autres attaques du même type. Un groupe de travail est créé par le Groupement de Gendarmerie de la Drôme avec 5 enquêteurs dédiés. En deux mois, ils recensent une quarantaine de vols sur les autoroutes A7, A6, A89 et A42. Préjudice estimé : 150 000 euros environ.

Ce mardi matin, 150 gendarmes de la Drôme, du Rhône, de l'Ain et le GIGN d'Orange sont intervenus pour interpeller le gang de six voleurs et de dix receleurs qui habitaient tous dans la région lyonnaise. Sur les 16 personnes visées, 15 ont pu être interpellées, des hommes et des femmes placés en garde à vue. C'est le parquet de Valence qui est chargé de l'enquête.