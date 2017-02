Un groupe de voleurs s'attaque aux dépanneuses des garages sarthois

Depuis le mois de novembre, trois dépanneuses ont été volées dans trois garages sarthois différents. À chaque fois le mode opératoire est le même

"C'est vraiment un acte d'une bande professionnelle et très bien organisée", affirme Nicolas Voirand. Le patron du garage relais Sainte Marie à Yvré-l'Évêque s'est fait cambrioler jeudi 16 février. Les voleurs sont repartis avec sa dépanneuse, dont la valeur se situe entre 40 et 60 000 euros. Ils ne se donnent même pas la peine de chercher les clefs, qui se trouvaient dans un coffre fort. Le garagiste réalise rapidement qu'il n'est pas le seul à être victime de ce type de vol, et chaque fois, le mode opératoire est le même. "Les voleurs viennent en fin de soirée, entre 22 et 23 heures", souligne-t-il.

Le premier cambriolage a lieu fin novembre dans le garage Leroux de Bessé-sur-Braye. L'autre se déroule le 6 février à Spay, dans les locaux de Soremaine, une entreprise spécialisée dans la casse automobile. Cette fois, la scène est filmée. Sur les images, "quatre individus cagoulés ouvrent une portière et changent le boitier mécanique pour le mettre en route", explique la directrice de l'entreprise.

Selon Nicolas Voirand, ces vols sont destinés au trafic. D'ailleurs la dépanneuse de Soremaine a été retrouvée près d'Alençon, en très mauvais état. "Tout ce qu'il y a de plus précieux a été démonté et volé. Ce qui se prépare très certainement c'est le transport dans un autre pays d'un semi-remorque chargé de plusieurs plateaux de dépannage", affirme -t-il.

En attendant, les garagistes redoublent de prudence : "On fait tous très attention, on barre nos établissement avec des véhicules en travers, mais le soucis c'est que ce sont des véhicules d'intervention rapide. On ne peut pas complètement bloquer nos garages et répondre à des interventions très rapides".

Deux des trois dépanneuses dérobées n'ont pas été retrouvées.