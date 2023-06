Un garage automobile du bocage vendéen ravagé par les flammes en pleine nuit

Un incendie a ravagé un garage automobile dans la nuit de mardi à mercredi, à Monsireigne entre Pouzauges et Chantonnay dans le bocage vendéen. Le bâtiment a été entièrement ravagé par les flammes. De gros moyens de pompiers ont été mobilisés : 7 véhicules et 26 sapeurs-pompiers venus des centres des Herbiers, de Mouchamps, de Mouilleron-en-Pareds et Pouzauges.

Le dispositif a permis d'empêcher la propagation des flammes à la menuiserie voisine.