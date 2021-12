Un garage contenant des cadeaux destinés au Téléthon cambriolé au Portel

Mardi 30 novembre, le responsable de l'antenne locale du Téléthon a découvert que son garage forcé et cambriolé. À l'intérieur, une centaine de lots qui devaient servir à la campagne 2021 du Téléthon. Une partie a été volée, la majorité a été détruite.

C'est une sinistre découverte qu'a fait Patrick Mariette mardi 30 novembre 2021. En se rendant à son garage, au Portel, le responsable de l'antenne locale du Téléthon a découvert que la porte avait été pliée et, à l'intérieur, un véritable saccage : "Tout était sens dessus dessous ! On nous a volés plein de choses, cassé plein de choses aussi. Tout était éventré, c'est une catastrophe !"

Il stockait ici des milliers de lots à destination de la campagne annuelle du Téléthon, qui se tient le samedi 4 décembre. Ils servent lors de la tournée des supermarchés du Boulonnais pour appeler les particuliers à faire des dons pour la tombola. Il y avait des petits objets, des jouets, des guirlandes lumineuses. Une partie a disparu mais la majorité a surtout été détériorée.

"C'est blessant pour mon fils !"

Patrick Mariette est le papa d'un garçon atteint de myopathie, Loïc qui est âgé d'une trentaine d'années, est désespéré de cette situation, lui qui s'engage au quotidien pour l'amélioration de la vie des enfants malades. "Aller chercher les lots, c'est 100 kilomètres à chaque fois et ce sont des mois de travail avec les bénévoles", constate-t-il.

Ce qui est blessant, c'est que c'est mon fils qui achète les lots, il fait ça parce que c'est le seul espoir de vivre !"

Il compte porter plainte et une enquête a déjà été ouverte par la Sûreté publique de Boulogne-sur-Mer. Heureusement, grâce à l'action de particuliers de bénévoles, le Téléthon peut quand même organiser ses tournées des supermarchés cette semaine dans le Boulonnais. La moitié des lots reste indemne. "Il faut s'accrocher parce que c'est pour nos enfants, et quand je vois mon fils dans son fauteuil électrique, je me dis que je n'ai pas le droit de lâcher, au contraire", explique Patrick Mariette.