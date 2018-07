Vausseroux, France

Un garage automobile a brûlé ce matin à Vausseroux, près de Parthenay. Il s'agit du garage Breteil, route de Vautebis. L'incendie a démarré vers 9h. "Mon apprenti commençait à travailler sur un camion, on a enlevé les bacs à essence dessous et ça a pris feu. On n'a pas compris. Tout s'est embrasé très vite", raconte Jérôme l'un des salariés qui a, depuis, "une boule ventre".

Les flammes ont détruit le garage automobile Breitel ce matin à #Vausseroux dans les #DeuxSevres. Pas de blessé. Les pompiers sont toujours sur place pic.twitter.com/9n6hKGFaGR — Noémie Guillotin (@NGFBPoitou) July 11, 2018

Ce sont 12 ans de vie qui s'en vont en fumée"

Une vingtaine de pompiers sont intervenus. Les 300 m² du bâtiment sont détruits. Heureusement pas de blessé. "Ce sont 12 ans de vie qui s'en vont en fumée en quelques minutes", raconte émue Marine, la femme du patron. "Il n'y a rien de récupérable à l'intérieur. Le matériel, les archives, la comptabilité, tout a brûlé. Trois véhicules aussi", liste la jeune femme.

Il ne devrait pas y avoir de chômage technique. Les quatre salaries doivent être ré-affectés dans l’autre garage du gérant situé à Coutières.