Un garage dévasté par les flammes à Guipry-Messac entre Rennes et Redon

Guipry, Ille-et-Vilaine, Bretagne, France

Un garage de mécanique et de vente de pièces automobiles d'occasion a été dévasté par un feu ce lundi 1er juillet vers 22h à Guipry-Messac, entre Rennes et Redon. 14 véhicules, un scooter et une fourgonnette ont brûlé dans l'incendie. L'alerte a été donnée à 22h20, dans ce garage situé rue des Saulniers, entre le pont qui enjambe la Vilaine et le passage à niveau.

Une détonation entendue par les voisins

Le garagiste était en train d'effectuer des travaux de réparation sur un véhicule. Il aurait laissé le moteur tourner. Le feu serait parti de cette voiture. Les voisins auraient entendu une ou deux détonations. Outre la quinzaine de véhicules détruits, le garage a été entièrement dévasté par les flammes. Le propriétaire lui, a été légèrement blessé et hospitalisé à Rennes.

Une quarantaine de pompiers sur place

Les 35 pompiers mobilisés (Bain-de-Bretagne, Gipry-Messac, Redon et Rennes) une bonne partie de la nuit, ont réussi à éviter la propagation aux bâtiments environnants. Le garage se situant près de la voie de chemin de fer, la circulation SNCF a été coupée de 22h30 à 00h30 le temps de l'intervention des pompiers.