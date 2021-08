Un garage entièrement détruit dans un feu de friteuse à Coulonges-sur-l'Autize

A cause d'un feu de friteuse, le garage et le toit du pavillon de cette maison du bourg de Coulonges-sur-l'Autize ont été détruit ce samedi 28 août.

Un garage et le toit d'une maison ont été réduits en cendres dans l'incendie dans un pavillon mitoyen avenue de la gare dans le bourg de Coulonges-sur-l'Autize dans les Deux-Sèvres, ce samedi 28 août. À l'heure du repas, les pompiers ont été appelés pour un feu de friteuse par un couple de retraités. Le feu a pris dans la cuisine puis a atteint le garage et le toit de la maison. L'incendie a été maîtrisé, et surveillé, à cause d'un léger risque de propagation sous les combles. Il ne reste finalement aucun point chaud. 40 % de la maison ont pu être préservés.

La femme de 71 ans a été emmenée à l'hôpital de Niort, le mari est resté sur place. Ils vont être relogés au sein de leur famille. Cette intervention a mobilisé 21 sapeurs-pompiers et une échelle.