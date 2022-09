Un garagiste d'Évron visé par plusieurs plaintes pour des arnaques

Plusieurs dizaines d'habitants des Coëvrons ont porté plainte ces dernières semaines contre le garage Rousseau à Évron comme l'a révélé Le Courrier de la Mayenne. Beaucoup parlent d'escroquerie, avec des voitures achetées à crédit qui n'ont jamais été livrées, d'abus de confiance.

Une enquête a été ouverte au cours de l'été, avant le placement en liquidation judiciaire du garage le 7 septembre. Plusieurs enquêteurs de la gendarmerie d'Évron travaillent sur le dossier, aidés par les services spécialisés du groupement de gendarmerie de la Mayenne.

Différentes arnaques

Cela fait par exemple bientôt un an qu'Aurélie attend sa Peugeot 208. En décembre dernier, elle se rend au garage Rousseau pour acheter une voiture, là où ses parents avaient déjà acquis plusieurs véhicules en toute confiance. Elle contracte un crédit proposé par le gérant, paye ses mensualités et patiente pendant des mois, au rythme des excuses du garagiste. "C'était : Revenez la semaine prochaine, j'ai un arrivage de voitures, là avec les vacances, je n'arrive pas à avoir de transporteur. Il y avait le Covid qui avait fait prendre du retard. Moi je le croyais parce qu'il arrivait, il nous rassurait. Je me disais, bon, ok, on va patienter un petit peu plus."

Aurélie déchante lorsqu'elle apprend début septembre que le garage est placé en liquidation judiciaire. La jeune femme peut compter sur un proche qui lui prête une voiture mais elle ne peut pas contracter un autre crédit.

Robert (prénom d'emprunt) a lui bien eu son véhicule en juillet 2021 mais des voyants de son Nissan Qashqai se sont allumés au mois de mars. Le garage Rousseau lui propose alors de reprendre son SUV, de le remplacer plus tard par un véhicule de la même valeur et en attendant de lui prêter une voiture.

Nous, on a fait confiance et cette voiture là n'était pas assurée. Là, pour nous, c'était quand même de la mise en danger de la vie d'autrui. Notre fils l'a pris pour sortir avec des copains. Vous imaginez s'il y avait eu un accident, les conséquences derrière ?

Robert a porté plainte. Il a appris il y a quelques jours que sa voiture reprise par le garage Rousseau pour 0 € était en vente dans une concession du Poitou. Malaurie aussi se dit victime du garage Rousseau, elle qui avait l'habitude depuis plusieurs années d'acheter ses voitures chez ce concessionnaire, comme ses parents, ses frères et ses sœurs : "On est très déçu et très en colère de son comportement au vu de la confiance qu'on lui faisait."

Le maire d'Évron Joël Balandraud suit attentivement le dossier même si la commune ne peut se porter partie civile. Il encourage les victimes à se réunir en collectif. "Une association permettra à chacun d'avoir les bonnes actions et les bons conseils, auprès d'avocats, auprès d'associations de consommateurs. La mairie peut accompagner ce mouvement là et mettre à disposition des salles pour qu'elle puisse se réunir."

Ce sera chose faite ce vendredi soir avec une première réunion salle de la libération route de Neau à Évron. Un groupe Facebook a également été créé, "Victime du garage Rousseau Diffusion Automobile".