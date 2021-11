Un garagiste et le patron d'une entreprise de BTP poursuivis pour dépôt sauvage de déchets à Marseille

Au lieu d'aller à la décharge, ces entrepreneurs vidaient leurs déchets dans la rue dans le 15e arrondissement de Marseille. Le parquet de Marseille annonce, ce vendredi, des poursuites à l'encontre de sept personnes, dont un garagiste et le patron d'une entreprise de BTP. Une enquête avait été ouverte, fin 2020, suite à l'enlèvement de 320 tonnes de déchets et 112 véhicules dans ce quartier autour de la rue Cazemajou. Les services de la Métropole Aix-Marseille avaient dû réaliser 14 opérations pour venir à bout de ces monstrueuses décharges illégales.

Les investigations, notamment l'exploitation des vidéosurveillances, ont permis de mettre au jour un système bien rodé : des individus proposaient leurs services aux entreprises pour les aider à s'en débarrasser en échange d'argent. Ils les déposaient ensuite dans la rue. Deux des sept prévenus se chargeaient de cette mission. Ils ont été interpellés mercredi et placés en garde à vue. Les cinq autres, parmi lesquels le garagiste et le patron de l'entreprise de BTP, avaient recours à leurs services. Ils ont été convoqués au commissariat, puis placés en garde à vue.

Ils encourent jusqu'à deux ans de prison et 75.000 euros d'amende

Cinq d'entre eux ont été présentés à un juge, ce jeudi. Les deux premiers sont poursuivis pour abandon ou dépôt illégal de déchets et de gestion irrégulière de déchets. Même motif pour les trois des donneurs d'ordres présumés, dont les deux professionnels, également jugés pour travail dissimulé. Ils auraient fait jeter à la rue des déchets du bâtiment, 133 pneus, des frigos et de chauffe-eaux. Tous les cinq obtenus le renvoi pour préparer leur défense. Ils repasseront devant la justice le 16 décembre.

"Les peines maximales encourues pour le délit d’abandon ou de dépôt illégal de déchets comme pour le délit de gestion irrégulière des déchets sont de 2 ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende pour les personnes physiques et 375 000 euros d’amende et 5 ans d’exclusion des marchés publics pour les personnes morales", indique le parquet de Marseille pour qui "la lutte contre les dépôts de déchets illégaux et les décharges sauvages constitue l’une [de ses] priorités de politique pénale".