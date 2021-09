Un garçon de 10 ans a disparu à Vannes, la police lance un appel à témoins

Le jeune Khalib a disparu samedi 18 septembre à 19 heures à Vannes. La police lance un appel à témoins pour ce garçon de 10 ans à lunettes et aux cheveux bruns. Il pourrait s'être rendu à Roudouallec, à plus d'une centaine de kilomètres à l'ouest de Vannes, à la frontière avec le Finistère.

Khalib, 10 ans, a quitté le centre départemental de l'enfance "Logis du Bondon" à Vannes (Morbihan), samedi 18 septembre à 19 heures. Le foyer et la famille sont sans nouvelles de l'enfant alors la police de Vannes lance un appel à témoins. Le garçon est susceptible de s'être rendu à Roudouallec, à la frontière avec le Finistère, entre Gourin et Châteauneuf-du-Faou.

L'enfant n'a pas de papier d'identité, pas de moyen de paiement et pas de téléphone. Khalib est un jeune garçon de type nord-africain, mesurant entre 1m35 et 1m40, de corpulence fine, aux cheveux bruns et courts et aux yeux marrons. Lorsqu'il a quitté le foyer, il était vêtu d'un short gris avec des bandes blanches sur le côté, un tee-shirt bleu de l'équipe de football d'Italie, une paire de claquettes noires et aussi des baskets rouges. Il est porteur de lunettes de vue et a un sac à dos "East Pack" bleu marine.

Si vous l'avez aperçu, vous pouvez contacter le commissariat de Vannes au 02.22.07.41.00