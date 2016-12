Un garçon de dix ans et sa grand-mère percutés par un avion à Méribel

Un avion de tourisme a percuté deux piétons ce jeudi à l'altiport de Méribel. L'accident, rarissime, s'est produit au décollage. Une grand-mère et son petit-fils ont été blessés.

C'est un accident rarissime qui s'est produit ce jeudi à l'altiport de Méribel, à 1.700 mètres d'altitude. Un petit appareil de tourisme a raté son décollage et percuté deux piétons qui se trouvaient au bout de la piste de 400 mètres. Touché par l'aile de l'avion, un garçon de dix ans est gravement blessé, il souffre d'un traumatisme crânien et de contusions, mais il était conscient à l'arrivée des secours. Sa grand-mère de 75 ans est plus légèrement blessée.

Coup de vent, erreur de pilotage ou panne technique ?

Miraculé, le jeune garçon a été héliporté à l’hôpital d'Albertville. Le caractère exceptionnel de l'accident pose beaucoup de questions. C'est un coup de vent latéral qui pourrait être à l'origine de l'accident, mais toutes les pistes sont à l'étude, de l'erreur de pilotage en passant par la panne technique. L'enquête est confiée à la brigade de gendarmerie des transports aériens de Chambéry-Aix.