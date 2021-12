Un garçon de 15 ans roué de coups à Bourges

Un garçon de 15 ans a été roué de coups ce mercredi 8 décembre à Bourges. L'adolescent a été pris à partie par un groupe de cinq jeunes alors qu'il attendait le bus. La bande âgée de 15 et 18 ans cherchait à lui voler sa sacoche. La victime a fini sa journée à l’hôpital de Bourges.

Quant aux agresseurs, deux ont été déférés devant le parquet de Tours et un autre devant le parquet d’Orléans, leurs villes d’origine. Un quatrième mis en cause est berruyer, il a reçu une convocation pour une audience devant le juge pour enfants. Le dernier est mis hors de cause.