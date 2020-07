Un garçon de 15 ans se perd au Ballon d'Alsace, un hélicoptère de la gendarmerie mobilisé

En randonnée avec sa colonie de vacances, un garçon de 15 ans s'est perdu au Ballon d'Alsace ce samedi. Le groupe venait de Fresse-sur-Moselle dans les Vosges, mais l'adolescent sent le besoin de s'isoler après avoir reçu de mauvaises nouvelles de sa famille par téléphone.

Il quitte alors le reste du groupe et se perd. Il est porté disparu vers 17h30, mais il est en contact permanent avec la gendarmerie du Territoire de Belfort par SMS.

Le garçon entendu par les gendarmes ce dimanche

Alertées, les forces de l'ordre mobilisent alors une vingtaine de personnes, dont une équipe cynophile, un hélicoptère venu de Colmar et une équipe au sol. Elles retrouvent finalement le jeune homme près de trois heures plus tard, vers 20h15, au niveau du chalet Bonaparte. Il a été pris en charge par les pompiers à cause d'une douleur à la cheville, et sera entendu ce dimanche par la gendarmerie du Territoire de Belfort pour comprendre les raisons de sa "fugue".

Le vendredi 17 juillet dernier, une personne âgée de 75 ans et atteinte de la maladie d'Alzheimer s'était déjà perdue au Ballon d'Alsace. Elle avait été retrouvée saine et sauve dans la journée.