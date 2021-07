Un garçon de 16 ans activement recherché par les gendarmes du Tarn-et-Garonne

Dans le nord-est du Tarn-et-Garonne, à Caylus, un adolescent de 16 ans a fugué de chez lui lundi. Depuis, sa famille n'a plus de nouvelles. Les autorités demandent à ce que soit partagée sa photo le plus possible pour tenter de le retrouver.