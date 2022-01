Un garçon de 5 ans est mort dans un bois à Publy dans le Jura

Un enfant de 5 ans est mort dans un accident dramatique à Publy, entre Lons-le-Saunier et Clairvaux-les-Lacs, dans le Jura, ce mercredi après-midi, au lieu-dit Blinans. D'après nos informations, ce garçon aurait été tué à cause d'une machine à couper le bois : une hypothèse "plus que probable" selon le procureur de la République de Lons-le-Saunier, Lionel Pascal, contacté par France Bleu Besançon. Au moment du drame, l'enfant était seul avec un adulte, a priori un voisin. Le procureur nous confirme que ce n'était pas un de ses parents ni un membre de sa famille.

Enquête pour homicide involontaire

Une enquête pour homicide involontaire est ouverte. Le seul témoin, présenté comme un voisin, n'a pas encore été entendu par les enquêteurs. Les médecins légistes sont sur place ce mercredi soir, pour déterminer les causes de la mort et confirmer la piste de l'accident. Les pompiers et les secouristes ont déployé des moyens importants.