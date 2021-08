Un garçon de 6 ans dans un état grave, six autres blessés après un accident de la route dans le Cambraisis

Dans la soirée vendredi 20 août, deux voitures se sont violemment percutées sur la route nationale qui passe à Beaumont-en-Cambraisis. Ce face-à-face a fait sept blessés, dont un petit garçon de 6 ans et une femme de 30 ans. Tous les deux sont dans un état grave et hospitalisés à Lille et Valenciennes.

A bord des véhicules se trouvaient également deux mineures, une fillette de 8 ans, une adolescente de 16 ans, et trois hommes, deux de 34 ans et un de trente ans. Ils sont plus légèrement blessés et ont été transportés à l'hôpital de Cambrai et Valenciennes.