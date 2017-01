Un garçon de huit ans en surpoids se fait insulter sur Facebook par un adulte à Agde

Un garçon de huit ans en surpoids a subi des insultes sur Facebook de la part d'un adulte. Sa mère a porté plainte. Le tribunal correctionnel de Béziers doit rendre sa décision ce vendredi matin.

La maman d'Evan, petit garçon de huit ans en surpoids, ne décolère pas. Il y a 1 an, une femme de ménage aide son fils, en fauteuil roulant pour un rhume de hanche, et le porte pour qu'il accède à la cantine de son école à Agde mais elle se blesse au dos. En arrêt maladie, elle s'explique sur Facebook et son mari commente l’arrêt de travail sur le réseau social en insultant le garçon et l'accusant d’être responsable. La maman ne tarde pas à l'apprendre, lorsqu'elle vient chercher son fils à la sortie de l'école, certains parents l'avertissent.

Ils m'ont montré des copies du post. Il y avait écrit : Ma femme a juste essayé de soulever une espèce de gros porc élevé à la poudre ou à coups de Hamburgers. Moi je t'aurais fait courir ce gros lard.

Le message fait le tour du petit établissement, le jeune garçon est blessé, il ne mange plus et ne veut plus retourner dans son école. Sa maman décide de le changer d'établissement en cours d'année.

Je l'ai amené à l'école devant le portail, il est parti en courant et en pleurs, il m'a dit : maman ce soir je change d'école. Moi ça m'a rendu malade, c'est mon fils, je n'en dormais plus le soir."

Mais jamais la famille ou le petit garçon n'a eu d'excuses, ils ont donc décidé de porter l'affaire devant les tribunaux. Le dossier a été jugé en audience début décembre et le délibéré sera connu ce vendredi matin.

J'aurais voulu au début des excuses, là ce que je veux : c'est l’embêter comme il nous a embêtés, pour soutenir mon fils et dire qu'on n'a pas le droit de traiter un enfant de gros porc." Jennifer Martinez, maman de Evan.

De son côté, la partie adverse estime notamment que rien ne permet d'identifier le petit Evan sur le post Facebook, elle demande donc la relaxe.