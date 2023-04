Un garçonnet de 4 ans et un jeune de 20 ans tués cette nuit dans deux accidents dans le Gard

Le premier accident a eu lieu à Bagnols-sur-Cèze vers une heure sur la nationale 86 en direction de Tresques. Le conducteur d'une voiture a percuté un platane en raison d'une vitesse excessive. Un petit garçon de 4 ans est décédé dans l'accident. Sa mère, âgée de 39 ans est grièvement blessée. Les pompiers ont du la désincarcérer. Polytraumatisée, elle a été transportée au CHU de Nîmes. Le père, âgé de 43 ans, ainsi que les deux autres enfants, âgés de 9 et 10 ans ont été blessés légèrement. Ils ont été hospitalisés à Bagnols-sur-Cèze.

Un deuxième accident mortel à Gallician

Le deuxième accident a eu lieu à 2H30. Le conducteur d'une voiture, âgé de 20 ans a perdu le contrôle de sa voiture là encore en raison d'une vitesse excessive. A l'arrivée des secours, les deux victimes étaient inconscientes et en urgence absolue. L'une d'entre elles est décédée. La deuxième, âgée également de 20 ans a été transportée inconsciente et dans un état grave au CHU de Montpellier. Les deux accidents ont nécessité le déploiement d'un important dispositif de secours. Depuis le début de l'année, on déplore 18 morts sur les routes dans le Gard.