Un garçonnet de deux ans et demi meurt dans un accident de quad à la Limouzinière en Loire-Atlantique

Un petit garçon de 2 ans et demi est mort ce dimanche 3 juillet après-midi à la Limouzinière en Loire-Atlantique dans un accident de quad. Son grand-père l'avait emmené faire une balade dans sa propriété privée.

Le drame s'est passé après le repas familial. Ce dimanche 3 juillet, vers 17 heures, le grand-père de 62 ans décide de faire une balade en quad avec ses deux petits enfants. Le premier a deux ans et demi, le second seulement deux ans. Ce n'est pas quelque chose d'exceptionnel, ils ont l'habitude de faire des tours avec l'engin sur la propriété privée.

Le grand-père place donc les deux petits entre lui et le guidon de son quad. Seul le plus âgé porte un casque de vélo. La balade commence mais elle prend un tour dramatique. Le quad percute l'arrière d'une remorque agricole, a priori à l'arrêt. Malgré son casque, le garçonnet de deux ans et demi est blessé au front et à l'arrivée des secours il est en arrêt cardio-respiratoire, ils n'arriveront pas à le réanimer. Le grand-père, lui, est blessé au visage, à l'arrière de la tête, mais il est surtout choqué. Le plus petit, qui n'avait pas de casque, est heureusement indemne.

Les circonstances de l'accident reste encore floues à cette heure, on ne sait pas si le grand père roulait à une vitesse excessive.