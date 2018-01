Charmauvillers, France

L'agression s'est déroulée en pleine rue vers 17 heures devant la mairie de Charmauvillers. Quand on voit le visage de la victime on comprend tout de suite la violence de l'agression qui a débuté par un coup de poing et s'est achevée à coups de pieds. Patrice Malavaux n'aurait pas de traumatisme crânien, mais son visage est tuméfié et il a un œil complètement fermé. Un examen de médecine légale doit déterminer l'ampleur de son interruption de travail.

A la fin de l'année, le garde pêche avait dénoncé un épandage sauvage sur une parcelle enneigée. Et c'est l'agriculteur en cause qui s'en est pris à lui ce jeudi. Ce jeune de 26 ans travaillant pour un éleveur de la commune aurait récidivé le 3 janvier, cette fois sur un sol gorgé d'eau. Ces pratiques sont totalement interdites car le purin va directement dans la nappe phréatique.

La société de pêche la Franco Suisse, qui emploie Patrice Malavaux, l'accompagnera dans ses démarches. Une plainte a été déposée suite à l'agression et l'enquête a été confiée à la compagnie de gendarmerie de Montbéliard.

Cette sauvage agression a été dénoncée par la FDSEA (Fédération Départementale des Syndicats d’Exploitants Agricoles) du Doubs ce vendredi après-midi. Dans un communiqué, la fédération accuse l'agriculteur de "comportements indignes de notre profession et de notre société".