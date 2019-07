Un gardien d'immeuble relaxé après une altercation avec des installateurs Linky à Valberg

Un gardien d'immeuble a été relaxé par le tribunal de police de Nice pour une altercation avec des agents mandatés par Enedis pour poser des compteurs Linky dans une résidence de Valberg. Il s'opposait à l'arrivée des compteurs et le ton était monté.

Valberg, Guillaumes, France

La lutte contre les compteurs nouvelle génération dits "LINKY" continue dans les Alpes-Maritimes. Huit communes sont opposées à l'installation de ces boîtiers électriques intelligents, ainsi que des particuliers. Dernier exemple en date : à Nice, il y a 15 jours, le gardien d'une résidence de Valberg, qui s'opposait à l'installation de compteurs, et avait tenu tête à des agents trop insistants, a été relaxé devant le tribunal de police.

Le gardien refuse de laisser passer les agents mandatés par Enedis

Le gardien de la résidence se retrouve nez-à nez à des agents, mandatés par Enedis pour poser ces compteurs Linky. Les techniciens viennent de Nice, ils ont fait une heure-et-demi de voiture et touchent une prime lorsqu'ils installent un compteur. Mais le gardien d'immeuble s'oppose à l'installation, les résidents ont exprimé leur refus de ces compteurs verts et gris. Les agents se montrent insistants, invoquent "une mission de service public", le ton monte et une altercation éclate.

Le juge du tribunal de Police a refusé la constitution de partie civile des techniciens mais Enedis compte faire appel. La justice donne parfois raison aux particuliers, s'ils ont expressément affirmé leur refus d'installation du compteur : forcer l'accès peut être considéré comme une violation de propriété privée, voire un trouble à l'ordre public.

Aidez-moi à comprendre : Puis-je faire interdire la pose d'un compteur Linky ?

En théorie, hormis si le compteur se trouve chez vous sur le domaine privé, non ! Il existe toutefois une autre exception. Si vous êtes "électro-sensible". Un jugement rendu mardi 30 juillet par le tribunal de grande instance de Tours condamne Enedis à retirer 13 compteurs Linky des logements de clients. Le tribunal reconnait en fait que l'état de fatigue chronique et les difficultés de sommeil de 13 plaignants peut être lié à l'installation de ces compteurs.

Denise Leiboff, maire de Lieuche dans le nord du département des Alpes-Maritimes, est opposée aux Linky, elle compte s'engouffrer dans la brèche et déposer un nouveau recours devant le tribunal Administratif.

"Nous avons dans notre petite commune trois habitants qui sont électro-sensibles et qui souffrent d'effets liés aux Linky. On a des exemples tous les jours, on va se battre pour la santé de nos habitants" Denise Leiboff

"On va se battre pour la santé de nos habitants" Denise Leiboff maire de Lieuche Copier

Et ça peut marcher ?

Non, selon Luc Plénot avocat spécialiste des Linky à Nice. Il s'occupe des dossiers liés aux compteurs. "C'est une décision au cas par cas, en fonction des faits : si électro-sensibilité il y a et qu'elle est prouvée, le juge interdira la pose ou demandera le retrait du Linky" explique l'avocat avant de rappeler que les communes ne peuvent pas se substituer aux particuliers. "C'est pour cela que toutes les communes du département ont été déboutées." conclut-il.

"Ce sont des décisions au cas par cas" explique Maître Luc Plénot avocat des plaignants anti-Linky Copier

Bref : pour les huit communes azuréennes le combat continue. Si vous souhaitez contester l'installation d'un compteur Linky, il faut saisir le tribunal de grande instance et prouver votre électro-sensibilité.