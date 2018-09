Les services internes de la Direction générale de la sécurité intérieure (DGSI) ont procédé à l'interpellation d'un gardien de la paix de la sous-direction judiciaire, lundi matin, selon une source proche du dossier contactée par franceinfo. Ils avaient découvert son activité illicite sur le "darknet". Il y vendait de faux documents qu'il confectionnait lui-même et il consultait également des fichiers dont il monnayait les informations. Ses activités ne portaient pas sur des documents liés au terrorisme.

Rémunéré en bitcoins

L'homme demandait des bitcoins pour sa rémunération. Il a été mis en examen et écroué ce vendredi. L’Office central pour la répression de l’immigration irrégulière et de l’emploi d’étrangers sans titre (Ocriest) a été saisi et a démantelé le réseau dont faisait partie cet individu. Son compagnon, qui n'est pas policier, a également été mis en examen et écroué.