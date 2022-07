Un automobiliste gardois vient d'être contrôlé à Fournès sans assurance, sous stupéfiants, et avec un enfant dans voiture.. après avoir jeté sa cigarette parfumée de cannabis par la fenêtre.

Un gardois contrôlé sous stupéfiants, et sans assurance, après avoir jeté sa cigarette par la fenêtre

Un automobiliste écope de trois contraventions pour plusieurs délits commis en même temps, dans le Gard. C'est un habitant de Bagnols-sur-Cèze. Samedi dernier, en sortie d'autoroute au péage de Fournès, il a été contrôlé. Et la liste des reproches qui lui sont faits est longue comme le bras. A commencer par le fait d'avoir jeté sa cigarette par la fenêtre, alors que le Gard est en risque rouge feu de forêt, et que les campagnes de prévention contre les risques incendie justement ne se sont peut-être jamais autant multipliées.

Ni contrôle technique ni assurance

L'homme se croit malin, il repère de loin le contrôle au péage. Alors, que fait-il ? Il se débarrasse de son mégot. Sauf que.. ça tombe mal : sa cigarette est plutôt du genre.. récréative. Et quand il se fait contrôler à son tour, c'est une très forte odeur de cannabis qui chatouille les narines du gendarme. Et là.. c'est parti : contrôle général et grand chelem !

L'homme cumule. Non seulement il est au volant en consommant des stupéfiants. Mais en plus, il fume alors qu'il a.. un enfant dans la voiture. Faut-il le rappeler ? C'est interdit.

Se rajoute à ça : le contrôle technique. Périmé : L'assurance : ne cherchez pas. Il n'en a pas.

Et évidemment les militaires ont bien compris qu'il avait jeté son mégot par la fenêtre, malgré le risque incendie.

Bilan : 3 contraventions, 2 délits.

Et puis cerise sur le gâteau, comme il a pris des stupéfiants, il est resté en carafe. Pas le droit de conduire. Pour repartir, il a dû faire appel à un ami