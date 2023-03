Un Gardois condamné à un an de prison ferme pour avoir jeté une canette sur des policiers à Nîmes

Un Gardois a été condamné ce mardi à un an de prison ferme avec placement sous bracelet électronique par le tribunal correctionnel de Nîmes pour violences sur policiers dans le hall de la gare de Nîmes. Déjà condamné en octobre 2022 pour l'agression du député RN Yohann Gillet, cet éboueur de 25 ans a reconnu avoir jeté une canette en aluminium sur deux policiers lors de la manifestation du 23 mars dernier. "J'ai vu ma mère se faire gazer dans le hall de la gare. J'ai eu un coup de sang. On m'a tendu une canette en aluminum, je pensais qu'elle était vide et je l'ai envoyée vers les policiers" affirme-t-il. Par chance, aucun policier ne sera blessé.

ⓘ Publicité

Le tribunal suit les requisitions du procureur

Le président du tribunal correctionnel lui rappelle alors sa récente condamnation à huit mois de prison avec sursis et lui demande s'il se considère comme un homme violent. "Violent non, mais j'ai tendance à protéger ceux que j'aime. Je m'excuse pour ce geste" conclut-il. Le procureur requiert un an de prison ferme dont quatre mois pour révocation partielle de son sursis. Le tribunal suit ses réquisitions. Et le prévenu ressort libre avec placement sous bracelet électronique.