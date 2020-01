Un gardois en garde à vue après avoir tenté d'étrangler sa femme à Laudun

Laudun, Arles, France

Un homme de 53 ans est en garde à vue, après avoir tenté d'étrangler sa femme, ce dimanche à Laudun près de Bagnols-sur-Cèze. Le parquet de Nîmes ouvre une information judiciaire pour "_tentative de meurtr_e". Il s'agit maintenant d'entendre à nouveau la victime et surtout l'homme, qui nie avoir agi pour tuer mais reconnaît les violences.

Un couteau à "bout rond"

Tout est parti d'une discussion qui a mal tourné. Selon la procureur adjointe Véronique Compan, c'est parce que cette femme lui aurait annoncé vouloir partir au Brésil, seule, avec leur fille de 6 ans, que l'homme aurait littéralement "pété les plombs". Il se serait saisi d'abord d'un couteau avant d'essayer de l'étrangler. C'est un détail, mais d'importance : il s'agit d'un couteau à bout rond, et non pas pointu, car cette femme justement se méfie depuis longtemps des réactions de son mari. Par prudence, elle avait donc déjà choisi de ne plus avoir un seul couteau pointu à leur domicile. Et ça lui a peut-être sauvé la vie.

C'est une nièce de la famille qui heureusement se trouvait à la maison, et qui a pu intervenir pour éviter le drame

Le couple était en instance de divorce depuis déjà longtemps, depuis août 2018. L'homme, fragile psychologiquement, connaît de gros problèmes d'alcool. Il sortait de plusieurs séjour en psychiatrie. Et sa femme avait accepté qu'il revienne à leur domicile, parce qu'il n'a pas d'autre logement.

Selon la victime, légèrement blessée et surtout choquée, c'est la première fois que cet homme est aussi violent.