Un gendarme agressé lors d'un contrôle routier à Mayenne

Un homme a frappé un gendarme à plusieurs reprises, lors d'un contrôle routier dans la commune de Mayenne, jeudi 5 octobre. Il a été placé en garde à vue.

Les gendarmes de la Mayenne procédaient à des contrôles routiers routiniers, jeudi 5 octobre dans la ville de Mayenne, quand un homme d'une cinquantaine d'années a refusé de présenter ses papiers, vers 16h. Il a asséné plusieurs coups de poings à un militaire, a insulté et menacé de mort les gendarmes.

Le conducteur habitant dans le secteur de Mayenne a été neutralisé et placé en garde à vue pour menaces de mort et violences sur personne dépositaire de l'autorité publique. Le gendarme blessé a été transporté à l’hôpital de Mayenne pour recevoir des soins. Il en est sorti quelques heures plus tard.

La gendarmerie de la Mayenne condamne cette agression dans un communiqué. Elle rappelle que deux gendarmes sont morts suite à des agressions physiques en 2016, selon les chiffres de l'Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales (ONDRP), publié le même jour. Au total, 18 gendarmes et 8 policiers ont été tués dans l'exercice de leur fonction.