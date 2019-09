Un gendarme au tribunal après une bagarre au Loft à La Souterraine

Un groupe de Creusois et un groupe de mécaniciens du sud se sont affrontés en discothèque en août 2018. Quatre d'entre eux étaient jugés ce mercredi à Guéret.

Creuse, France

Ils s'étaient bagarrés dans la discothèque Le Loft de La Souterraine. Quatre personnes étaient convoqués ce mercredi devant le tribunal correctionnel de Guéret. Accusées de violences en réunion, elles ont dû s'expliquer sur cette nuit du 7 au 8 août 2018, qui a tourné en affrontement entre deux groupes de fêtards. La particularité de cette affaire : deux gendarmes sont impliqués.

Ma carrière est ruinée", estime le jeune gendarme, à la barre.

Ce mercredi, seuls quatre des six protagonistes se retrouvent convoqués en justice, dont l'un des deux gendarmes. Ce dernier remet en cause l'impartialité des enquêteurs (des gendarmes). Le jeune homme estime que cette affaire lui a valu une sanction de la part de sa hiérarchie, il a été muté à Limoges. Pourtant ce soir d'août 2018, il n'était pas en fonction mais en civil, venu se détendre en boîte avec sa compagne et avec un collègue gendarme.

Pendant plusieurs heures, ces trois Creusois vont jouer au chat et à la souris avec un autre groupe, des mécaniciens venus du Sud. Chaque groupe accuse l'autre de l'avoir provoqué. La vidéosurveillance montrent certains passages de cette soirée : discussion au fumoir, puis dans les escaliers où des premiers coups sont échangés entre deux des hommes, la femme donne un coup avec un verre en plastique renforcé, les vigiles interviennent. Un peu plus tard, la tension remonte entre les hommes et la piste de danse se transforme en véritable mêlée. La compagne du gendarme intervient de nouveau, chaussures (à talons compensés) à la main pour donner des coups ! Tout le monde est mis dehors par les vigiles. Quelques coups seront encore échangés devant la discothèque. Il y a des blessés légers dans les deux camps.

Ce mercredi, la procureure réclame cinq mois de sursis pour chacun des trois hommes convoqués (deux mécaniciens et Benoît le gendarme). La femme risque davantage : quatre mois de prison ferme et quatre mois de sursis, car elle est récidive, déjà condamnée pour des violences. Le jugement a été mis en délibéré, il sera rendu le 27 novembre.