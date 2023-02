Un gendarme condamné pour violence excessive lors d'une interpellation à Châteauneuf-sur-Loire

C'est une condamnation plutôt rare qu'a prononcé ce mardi le tribunal correctionnel d'Orléans. Un gendarme, âgé de 43 ans, a été reconnu coupable de violence excessive lors d'une interpellation, à Châteauneuf-sur-Loire, en avril 2020 et en plein confinement sanitaire. Un adolescent de 14 ans avait refusé de se soumettre à un contrôle, il avait reçu des coups de matraques et s'en était sorti avec une côté cassée. Le militaire écope d'une peine de deux mois de prison avec sursis.

Interpellation trop musclée, même dans le contexte Covid

Les faits avaient eu lieu dans la nuit du 9 au 10 avril 2020 : malgré le confinement, un adolescent de 14 ans se promène dans les rues de Châteauneuf-sur-Loire, quand il est aperçu par une patrouille du PSIG, le peloton de surveillance et d'intervention de la gendarmerie. Le jeune homme refuse d'obtempérer, et s'en suit une interpellation musclée. Trop musclée, a estimé le tribunal : six jours d'arrêt-maladie et une côte cassée pour l'adolescent, qui a subi plusieurs coups de matraque selon deux témoins qui ont vu la scène.

Il y avait certes le contexte du Covid, une nouveauté alors à gérer pour les forces de l'ordre, mais cela n'excuse pas tout : "L'interdiction de sortir ne peut pas se solder par de tels actes de violence, souligne Me Paul Denizot, l'avocat de la victime. Toutes les preuves possibles ont été réunies lors de l'enquête, puis de l'instruction et du procès : il y a eu un excès de violence dans les conditions de cette interpellation. Le gendarme en question ne s'est pas tenu au rôle qui doit être le sien, c'est-à-dire avant tout protéger la société."

1.800 euros de dommages et intérêts

Pour Me Paul Denizot, cette condamnation, même à une peine légère, est loin d'être symbolique. "Cette déclaration de culpabilité est un soulagement pour la famille de ce jeune homme qui n'avait que 14 ans au moment des faits. On doit chasser toute forme d'abus dans notre société ; si force est donnée à certaines personnes, il faut pour être légitime qu'elle soit maîtrisée, et en l'occurrence, il y a eu un manque manifeste de maîtrise." C'est aussi ce qu'écrit le tribunal dans son jugement, qui évoque des conditions d'interpellation "contraires aux principes d'action de gendarmerie en cas de refus d'obtempérer".

Suite à cette affaire, le jeune homme a connu des troubles répétés du sommeil et a fait l'objet d'un suivi psychologique pendant deux ans. Le gendarme devra verser au total 1.800 euros à la victime et à sa famille, au titre du préjudice subi. En revanche, la condamnation ne figurera pas au bulletin du casier judiciaire accessible à l'employeur.