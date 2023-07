Un gendarme de Dordogne condamné pour avoir filmé une femme dans les toilettes publiques

Pantalon ajusté, rasé de près et petites lunettes sur le visage, le gendarme qui s'avance à la barre a l'allure aussi soignée que ses états de service. Excellents, selon sa hiérarchie, en plus de 25 ans de gendarmerie. Officier de police judiciaire au travail, père de famille modèle à la maison. Sa compagne est assise dans la salle d'audience pour le soutenir. Elle baisse la tête, les mains jointes, quand la présidente fait la lecture des faits qui sont reprochés à son conjoint.

Le militaire de 45 ans, qui ne dépend pas de la compagnie de Bergerac, a été arrêté le 24 mai, pour avoir filmé une jeune femme à son insu dans des toilettes publiques de la ville. La victime a vu l'objectif du téléphone portable dépassant au-dessus de la cloison. Elle a crié, il s'est enfui en courant, a trébuché. La police municipale l'a menotté sur place. Il était jugé ce lundi 10 juillet devant le tribunal de Bergerac, pour "voyeurisme aggravé". Il a plaidé la méprise.

Le téléphone caché dans son pantalon

"Je devais aller chercher ma fille au collège", commence le gendarme à la barre. Ce jour-là, il est en congés. Il passe aux toilettes publiques, et, à travers la porte du sanitaire, il aurait entendu un homme "mal parler" à un enfant aux lavabos : "J'étais assis, je regardais mes messages sur mon téléphone, j'ai entendu une respiration forte". Il dit avoir pensé que l'enfant était en danger : "J'ai eu le réflexe de prendre mon téléphone et j'ai filmé pour garder la preuve. Quand j'ai vu qu'il s'agissait d'une femme, j'ai paniqué et je suis parti".

"Je n'ai pas de tendance perverse" , assure le père de famille. L'expert psychiatre n'a pas grand chose à dire sur la question. Son avocate insiste : "Sur le moment, il a perdu pied, et il s'est enfui, comme un enfant pris en faute" . Elle raconte cette intervention, deux semaines avant les faits, où il avait utilisé son téléphone de façon similaire pour filmer par le hublot l'intérieur d'un camping-car abandonné sur un bord de route. Grâce à cette technique, il avait pu voir qu'un cadavre était à l'intérieur.

"Comme un enfant pris en faute"

Le "moment de panique" ne convainc pas la procureure. Quand il est rattrapé par la police, le gendarme dit qu'il a perdu son téléphone. Il est en fait caché entre son pantalon et son caleçon. La vidéo sera retrouvée sur l'appareil : "Ce sont des faits étonnants, presque ridicules, quand on sait qu'ils peuvent ruiner sa carrière", fait remarquer le parquet. Le voyeurisme est constitué, les faits sont "inquiétants" : elle requiert huit mois de prison avec un sursis probatoire de deux ans, assortis d'une obligation de se soigner.

L'avocate du gendarme demande la relaxe, ou au moins la non-inscription de la condamnation au casier judiciaire du gendarme, qui lui fermerait les portes de la gendarmerie : "Qu'il n'ait pas à payer toute sa vie pour une bêtise". Le tribunal a reconnu le militaire coupable, et l'a condamné à six mois de prison avec sursis. Mais il est dispensé d'inscription sur son casier : "Le tribunal veut croire que vous ne recommencerez pas", dit la présidente. Le gendarme est suspendu depuis sa garde à vue. C'est maintenant à sa hiérarchie de décider s'il peut réintégrer ou non les rangs des forces de l'ordre.