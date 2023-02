Un gendarme de Surgères honoré après avoir sauvé une femme du suicide

S'il refuse cette étiquette de "héros vivant", l’adjudant-chef Nicolas Dufils, commandant en second de la brigade de Surgères (Charente-Maritime), sera bel et bien honoré ce jeudi 16 février, à l'occasion de la journée d’hommage aux victimes du devoir de la gendarmerie à La Rochelle. Il doit cette distinction à une intervention peu banale. Cette nuit-là, une femme a tenté à plusieurs reprises de mettre fin à ses jours à Surgères. Lui et son coéquipier étaient de permanence dans la nuit du 10 au 11 octobre dernier, lorsqu'il a été réveillé vers 5h25 par le COG (Centre Opérationnel de Gendarmerie). Nicolas Dufils doit se rendre sur la D911, où des automobilistes signalent la présence d'une personne s'allongeant sur la route.

"Nous avons fait une reconnaissance de l'axe, nous ne découvrons personne et décidons de rentrer", raconte l'adjudant-chef, "Nous ne sommes pas encore arrivés à la brigade qu'à 6h15, on nous signale cette fois qu'une femme aurait tenté de se suicider en gare d'Angoulême." La femme se serait alors approchée très dangereusement du quai à l'arrivée du train en gare. Le conducteur a actionné son klaxon et est parvenu à la faire reculer. L’adjudant-chef Dufils reprend donc la route et croise en chemin une femme correspondant au signalement. "Elle déambule dans la rue l'air hagard. En descendant du véhicule, immédiatement je m'aperçois qu'elle a une lame de rasoir dans une main, et qu'elle saigne de l'autre. Elle présente une plaie hémorragique."

La priorité est de "désarmer" cette femme en toute sécurité. Elle finit par lâcher cette lame de rasoir. Nicolas Dufils se mue alors en secouriste. "Je lui ai fait un pansement compressif et mon collègue a appelé les pompiers;" La victime est placée au chaud le véhicule de gendarmerie et se détend au point de s'endormir sans un mot et épuisée après avoir passée une partie de la nuit dehors à errer dans le froid. "On a fait ce qu'on avait à faire jusqu'à l'arrivée des secours qui ont pris le relais. On se dit que ce n'est pas une intervention banale, mais que nous sommes une force humaine qui doit intervenir en toutes circonstances, nous sommes formés pour cela." Mais le commandant de brigade avoue qu'entre une formation avec des mannequins et de vraies victimes, il y a une différence. "On était dans la vraie vie, il a fallu reproduire les actes qu'on répète, mais ça s'est bien passé."

C'est aussi le charme de notre métier de brigadier. "Le matin lorsqu'on embauche, on ignore les interventions que l'on va devoir gérer, il faut faire au mieux et parfois se préparer au pire. Mais on est entrainé et on est solidaire entre nous." Sauver la vie d'une personne en détresse, ça n'arrive pas tous les jours. De là à qualifier le gendarme de héros ? "Non je ne suis pas un héros, j'ai pris en compte une victime qui avait besoin de nous et avec mon camarade, on a fait de notre mieux. Avec la satisfaction d'être utile et faire de notre mieux."

