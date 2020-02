Un gendarme du Calvados en vacances sauve un homme qui s'était jeté dans la Loire

En vacances sur les bords de Loire, l'officier communication de la gendarmerie du Calvados a sauvé une personne dépressive qui s'était jetée en voiture dans la Loire. Malgré le fort courant et l'eau froide du fleuve, il a ramené l'homme sur la rive, sain et sauf.

Nantes, France

Le capitaine Sylvain Briand se promenait sur les bords de Loire, quand il a été alerté par un couple de passants. Il a rapidement remarqué un véhicule en cours d’immersion. Le conducteur avait réussi à sortir de l'habitacle et s’était positionné sur le toit en état de choc. Malgré le fort courant et la difficulté d'accès aux berges du fleuve, l'officier a décidé d'utiliser une embarcation amarrée à proximité pour aller porter secours au désespéré. Il a réussi à obtenir rapidement le code de sécurité du ponton donnant accès aux embarcations, et a ensuite pagayé jusqu'à la victime.

La victime en hypothermie

Une fois à bord de l’annexe, non sans difficulté, l’officier-communication a pu ramener l’individu, en hypothermie, sur le bord de la berge afin qu’il soit pris en charge par les sapeurs pompiers locaux. La gendarmerie du Calvados via sa page Facebook a salué l'acte de bravoure et de courage, et adressé toutes ses félicitations à son officier communication.

Toutes nos félicitations à notre officier communication, le capitaine Sylvain Briand qui a pu sauver cette personne dépressive lors de ses permissions. En tous temps, en tous lieux...

Message partagé par la préfecture du Calvados.