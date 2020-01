Un gendarme, en repos, aide une femme victime de violences conjugales à Montpellier

Montpellier, France

Le gendarme héraultais, en repos, était en déplacement à Montpellier samedi 11 janvier. Alors qu'il se trouve dans sa voiture personnelle avec son épouse et sa fille de 16 mois, arrêté à un feu rouge, il remarque que dans le véhicule d’à côté un homme violente sa passagère. Il fait un signe au conducteur pour lui demander de cesser immédiatement mais rien n'y fait. Bien au contraire : l’homme s’acharne en mettant deux coups de poing violents à sa compagne à qui il reproche, semble-t-il, de l'avoir trompé.

Le gendarme décide alors de sortir de sa voiture pour venir en aide à la victime et se poste devant la portière du conducteur qui le menace avec un couteau. Profitant d’un moment d’agitation, il arrive à lui prendre son couteau et alors que l'automobiliste devient de plus en plus agressif, il l’informe qu'il est gendarme, en attendant l'arrivée de la police.