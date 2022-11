Un gendarme grièvement blessé par arme à feu à l'hôpital de Saint-Omer

Les gendarmes étaient venus en renfort pour une garde "'difficile et mouvementée" selon la préfecture du Pas-de-Calais (image d'illustration).

A l'hôpital d'Helfaut, près de Saint-Omer, un détenu s'est emparé de l'arme à feu d'un gendarme et lui a tiré dessus ce jeudi en fin de journée, vers 18h30. Le gendarme a été grièvement blessé à la jambe. Hospitalisé, ses jours ne sont pas en danger.

Un détenu d'une vingtaine d'années

Les gendarmes présents sur place étaient venus en renfort. "C'était une garde difficile et mouvementée", explique la préfecture du Pas-de-Calais. Le détenu, âgé d'une vingtaine d'années, avait été transféré depuis la prison de Longuenesse ce mardi. Après ce coup de feu, il a été maitrisé et reste médicalisé ce jeudi soir. Le parquet de Saint-Omer a ouvert une enquête. Une cellule psychologique a été mise en place pour les soignants et les gendarmes.