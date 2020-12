Un gendarme niçois lance une cagnotte pour "les héros d'Ambert", ses collègues tués dans le Puy-de-Dôme

Le décès de ses trois collègues a ravivé un traumatisme. François, adjudant à la gendarmerie des transports aériens à Nice (Alpes-Maritimes) a ressenti une profonde tristesse en apprenant la mort du brigadier Arno Mavel (21 ans), de l'adjudant Rémi Dupuis (37 ans) et du lieutenant Cyrille Morel (45 ans), dans la nuit de 22 au 23 décembre, alors qu'ils portaient secours à une femme menacée par son ex-conjoint, à Saint-Just (Puy-de-Dôme).

"Cela me touche particulièrement parce que j'ai vécu directement le drame Collobrières". Le 17 juin 2012, l'adjudant Alicia Champlon et le Maréchal des logis chef Audrey Bertaud ont été tuées dans cette commune du Var, alors qu'elles intervenaient pour un conflit de voisinage suite à un cambriolage. "Je travaillais dans la compagnie limitrophe alors on m'a appelé ce soir là en renfort... Et ce drame de la nuit du 22 au 23 décembre me rappelle la perte de mes camarades à l'époque. Aujourd'hui, je pense aux familles endeuillées. J'ai donc voulu faire un geste concret, au-delà des minutes de silence...Peut-être aussi pour faire le deuil à mon niveau ... Voilà, pour la première fois de vie je crée une cagnotte pour les trois familles endeuillées".

Elle a été lancé quelques heures après le décès des trois militaires. François l'a appelé "les héros d'Ambert", du nom de leur caserne de rattachement. Une centaine d'internautes ont contribué à cette cagnotte. Ainsi, près de 2.500 euros ont déjà été collectés. François a contacté ce samedi la compagnie d'Ambert. Il reprendra attache avec ses camarade quand il fermera la cagnotte pour que l'argent soit réparti entre les familles. "Quatre enfants se retrouvent sans père, on n'effacera pas leur peine bien sûr, mais essayons de nous montrer solidaires". L'adjudant a une pensée aussi pour son camarade blessé lors de cette intervention.

Pour participer à la cagnotte, il vous suffit de cliquer sur ce lien : "Les héros d'Ambert".

