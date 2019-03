Un gendarme percuté lors d'un contrôle routier à Hombleux, son pronostic vital est engagé

Un gendarme a été violemment percuté par un chauffard samedi soir lors d'un contrôle routier à Hombleux, dans l'Est de la Somme. Son pronostic vital est engagé.

Amiens Nord, Amiens, France

Un gendarme de la compagnie de Ham a été violemment percuté lors d'un contrôle routier le samedi 2 mars, dans la commune de Hombleux, dans l'Est de la Somme. Son pronostic vital est engagé.

Le chauffard a pris la fuite

D'après le Courrier Picard, l'accident s'est produit samedi soir vers 23 heures. Une information confirmée par le procureur de la République, Alexandre de Bosschère. Le gendarme de 36 ans, un maréchal des logis de la brigade de Ham, était en train d'effectuer un contrôle routier avec un collègue sur la RD930 à hauteur de Hombleux. Un automobiliste en monospace l'a percuté de plein fouet et a pris la fuite.

Un couple en garde à vue

Les opérations de recherche ont permis d'interpeller un couple quelques minutes plus tard : un homme de 27 ans, une femme de 24 ans, habitants de Ham. Ils sont en garde à vue et entendus à la gendarmerie de Péronne. Une enquête pour violence avec arme et refus d'obtempérer est ouverte, confirme le procureur.

Le gendarme percuté, est en couple et père de famille. Hospitalisé à Amiens, son pronostic vital était toujours engagé ce dimanche midi.