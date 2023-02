Un gendarme poursuivi pour harcèlement sexuel et menaces de mort dans le Finistère

Le gendarme de 53 ans est poursuivi pour harcèlement sexuel et menaces de mort

Il lui est reproché d'avoir imposé à sa victime, dont on ignore l'âge, de façon répété, des propos ou comportements à connotation sexuelle et sexiste.

Il aurait aussi profité de l'autorité de ses fonction pour créer des situations intimidantes, hostiles ou offensantes.

Des messages qu'il aurait formulé à plusieurs reprises à Plourin-lès-Morlaix, dans le nord Finistère entre 2017 et l'automne dernier.

Ce gendarme de 53 ans est également poursuivi pour des menaces de morts contre un homme. Il aurait menacé de le tuer à plusieurs reprises. Des faits qui se sont produits là aussi à Plourin les Morlaix en 2020.

Déféré hier devant le procureur, l'homme comparaîtra le 3 juillet devant le tribunal correctionnel de Brest.

En attendant, il a été placé sous contrôle judiciaire.

Il n'a plus le droit de se rendre à Plourin-lès-Morlaix, de porter une arme ou d'exercer sa profession de gendarme.