Un gendarme frappé à la hachette dans le dos à Pierrelatte

C'est une agression qui aurait pu avoir une issue tragique. Ce mercredi 5 avril, à Pierrelatte, l'aide sociale à l'enfance demande le soutien des gendarmes pour aller chercher deux adolescentes qui doivent être placées en famille d'accueil. Leur mère est déjà connue pour son instabilité. Ce sont cinq gendarmes de la brigade territoriale de Pierrelatte qui accompagnent l'éducateur. Sur place, les échanges sont tendus, la mère ne supporte pas de se séparer de ses deux filles, des jumelles âgées de 15 ans.

Une profonde entaille dans le gilet pare-balles

Elle finit par s'y résigner. Mais au moment où les gendarmes, l'éducateur et les enfants s'en vont, elle rouvre la porte de son domicile et frappe un gendarme dans le dos avec une hachette. Les autres militaires la maîtrisent immédiatement. Le coup a profondément entaillé le gilet pare-balles qui a protégé ce gendarme-adjoint de 22 ans. Il s'en tire avec une plaie peu profonde à l'épaule. L'assaillante, une femme de 50 ans, a été placée en garde à vue après examen par un médecin qui a jugé son état compatible avec la mesure.

"Les conséquences auraient pu être beaucoup plus graves"

"Je suis fier de mes gendarmes qui ont très bien réagi" dit le colonel Marestin, qui commande le groupement de gendarmerie de la Drôme. "Je n'ai pas l'habitude de dramatiser mais quand on voit la profondeur de la déchirure du gilet pare-balles, on se dit que les conséquences auraient pu être beaucoup plus graves". Le colonel Marestin le souligne, "c'est la dangerosité du quotidien, des interventions banales peuvent basculer dans l'extrême-violence." L'an dernier dans la Drôme, 22 gendarmes ont été blessés en service.