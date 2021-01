Un gendarme se suicide dans sa caserne à Toulouse

Un gendarme âgé de 56 ans s'est suicidé vendredi dernier à Toulouse, dans sa caserne. Il était major, affecté à l'escadron de sécurité routière de Toulouse. Le Bureau des enquêtes judiciaires de l'Inspection générale de la gendarmerie nationale a été saisi de l'enquête.

D'après les premiers éléments, on sait que cet homme était marié, père de deux enfants, et la gendarmerie a indiqué qu'il était en arrêt maladie. Ce vendredi ce sont deux gendarmes qui se sont donné la mort puisqu'à Lyon, une gendarme de 53 ans qui commandait la Brigade de prévention de la délinquance juvénile s'est suicidée. En 2020, la gendarmerie estime que 10 gendarmes se sont suicidés, un chiffre qui serait au plus bas sur les dix dernières années.