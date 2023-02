Un gendarme roué de coups à Aubenas pour un simple signe sur la route

La violence peut surgir par surprise au détour d'une route. Un gendarme en a fait la dramatique expérience mardi 31 janvier vers 19 heures à Aubenas. Il n'est pas en service, circule à bord de sa voiture personnelle avec son fils de 10 ans. A un croisement, une voiturette arrive très vite, lui coupe la route, avec doigt d'honneur d'un des occupants en prime. Plus loin, le conducteur de la voiture sans permis fait une queue de poisson à un autre véhicule. Le gendarme décide alors de le suivre pour lui parler. La voiturette s'arrête sur un parking. Mais à peine sortis, les deux occupants se jettent sur le militaire à coups de poing, puis -quand il tombe au sol- à coups de pied au visage. Les deux agresseurs n'arrêtent que quand leur victime dit être gendarme.

15 jours d'ITT et une dizaine de points de suture

Selon les images de vidéoprotection, la scène a été d'une violence inouïe. Le gendarme de 56 ans a le visage tuméfié, une dizaine de points de suture et 15 jours d'ITT. Son fils qui a tout vu est très choqué. Grâce à l'exploitation immédiate des caméras, les policiers d'Aubenas repèrent la voiturette. Les deux jeunes sont ramenés au commissariat le lendemain. Ils sont cousins, ont 16 ans tous les deux et reconnaissent les faits qu'ils justifient en disant qu'ils ont "eu peur". Présentés jeudi à un juge pour enfants, ils ont été mis en examen pour violences volontaires en réunion et placés sous contrôle judiciaire.