Un gigantesque feu de forêt mobilise une centaine de pompiers et six Canadair en Aveyron

Sévérac-d'Aveyron, France

Plus de 100 pompiers de l'Aveyron et six Canadair ont lutté contre les flammes à Sévérac-d'Aveyron dès lundi après-midi. Un feu de forêt s'est déclaré vers 17h. Il est maîtrisé ce mardi matin.