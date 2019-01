Un gilet jaune arrêté à Nîmes pour "entrave à la circulation"

Nîmes, France

Un gilet jaune de 52 ans a été interpellé et placé en garde à vue, ce matin vers 11h, à Nîmes. Il bloquait avec une vingtaine d'individus l'entrée de la plateforme logistique du Carrefour de la zone industrielle de Grézan. Il a été arrêté par la police pour "entrave à la circulation" : il brûlait des palettes et des pneus devant les lieux. Il a été auditionné et reconnait les faits. Il doit être présenté au parquet de Nîmes dans la journée.