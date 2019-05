Un gilet jaune cherbourgeois condamné à 6 mois de prison avec sursis

Cherbourg-Octeville, Cherbourg-en-Cotentin, France

Ils étaient une trentaine de gilets jaunes ce mardi venus, pour certains de Saint-Lô, soutenir leur camarade convoqué par la justice quand les 5 gendarmes eux accompagnaient leur collègue. A la barre d'entrée le ton est donné. La présidente : "monsieur reconnaissez-vous avoir porté des coups à madame" réponse : "non". Réponse forte et assurée, regard fort décontenancé de la victime gendarme sur le banc. Lui raconte qu'il a voulu se défendre "je n'ai pas porté de coups volontairement, c'est son frère à elle qui m'a frappé en premier". Ce soir là, la gendarme est en civil et rentre d'un restaurant en famille quand elle tombe sur un barrage de gilets jaunes rond-point de la Glacerie "j'ai dit qu'il était interdit de bloquer et j'ai montré ma carte professionnelle, j'ai pris une gifle puis une 2e quand j'ai déplacé un plot". Faux rétorque le prévenu qui reconnaît avoir trop bu ce soir là mais ne reconnaît pas les violences. Il ajoute "c'est sa parole contre la mienne". Son avocate s'engouffre : "_mon client a été jugé coupable dès le début... la victime est gendarme...On n'est pas aller chercher plus loin..._certains témoins n'ont pas été entendu". La procureur elle requiert 6 mois de prison ferme. Colère de l'avocate "c'est d'une extrême sévérité on a même pas cela dans le cas de violences conjugales quand les victimes sont défigurées". Silence dans la salle mais sur le visage de la procureur on devine l'agacement. A la barre le prévenu lâche "on ne m'a pas écouté". 10 minutes plus tard la décision tombe : 6 mois avec sursis. L'homme est jugé coupable et responsable.